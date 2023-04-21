В Анапе перед судом предстанет мошенница, которая обманула людей на 245 млн рублей

Жительница Анапы отправится под суд из-за мошенничества а 245 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе перед судом предстанет мошенница, которая обманула людей на 245 миллионов рублей. От действий 42-летней местной жительницы пострадало 24 человека.

- По версии полиции, женщина, имея опыт работы по операциям с недвижимостью, разработала криминальные схемы по завладению чужой собственностью. Она работала в составе организованной группы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по одной схеме женщина подделывала подписи владельцев квартир, домов и земельных участков в договорах купли-продажи. Она оформляла их имущество на аффилированных лиц. Согласно второму плану, злоумышленница под предлогом получения кадастрового вычета убеждала потерпевших совершать сделки с недвижимостью. При этом собственность регистрировала на своих знакомых.

На данный момент на имущество женщины наложен арест на сумму более 500 миллионов рублей, а ее саму посадили под стражу.

Уголовное дело направлено в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.