Квадрокоптеры и 11 автомобилей отправила Кубань для нужд СВО

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край передел в зону СВО автомобили, комплектующие и вспомогательную военную технику. Все закупленное имущество вручили представителям Южного военного округа.

- Департамент по делам казачества, военным вопросам закупил для нужд спецоперации 11 автомобилей, а также комплектующие к ним, 20 автономных генераторов электропитания, более 400 камер видеонаблюдения, а также квадрокоптеры и противодроновые ружья, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Департамент по делам казачества продолжает принимать заявки и формировать гуманитарные грузы для военнослужащих. Вопросы обеспечения обмундированием, снаряжением и другим имуществом личного пользования, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отрабатываются совместно со штабом ЮВО.