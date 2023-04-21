Суд отменил договор

Участок размером с футбольное поле вернули в собственность государства в Майкопе. Прокуратура столицы республики добилась положительного решения в суде.

- Установлено, что в феврале 2022 года жительница г. Майкопа с использованием фиктивного свидетельства, подтверждающего право собственности на земельный участок, получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство, в соответствии с которым она является наследницей земельного участка, площадью более 7 тыс. м2. На основании свидетельства о праве на наследство она зарегистрировала право собственности на земельный участок, который подарила своему знакомому, - сообщили в ведомстве.

Теперь договор дарения признан незаконным, а исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.