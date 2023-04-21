В мэрии Анапы решат проблемы жен военнослужащих. Фото: t.me/anapaofficial

В мэрии Анапы пообещали решить проблемы жен военнослужащих. Все волнующие вопросы на личный контроль взял глава курорта Василий Швец.

Жены военнослужащих, которые проживают в домах на проезде Солдатских матерей, пришли на прием граждан по личным вопросам. Их беспокоил целый ряд вопросов, но одной из основных проблем оказались перебои с горячим и холодным водоснабжением, а также качество воды.

- Сейчас наши ребята сражаются на передовой. Их женам, детям, родителям необходимо обеспечить все условия для комфортной жизни. В течение ближайших дней вместе со службами детально проработаем все ваши проблемы, - сообщил мэр Анапы.

Уточняется, что сотрудники «Водоканала» и компании КЭСК уже выехали на место. Они провели забор и анализ воды, промывку системы.

Если окажется, что проблемы с водой связаны с состоянием коммуникаций, «Росжилкомплекс» решит вопрос по закупке и замене оборудования в кратчайшие сроки.