ВТБ выходит на рынок кредитов на малые суммы

ВТБ выходит в новый для банка сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы. За время предварительного тестирования продукта объём их выдач превысил 300 млн рублей. Банк выдал 20 тысяч займов, средний чек по которым составил 14 тыс. рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тысяч таких займов.

«ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. За пять месяцев работы мы готовы заявить о первых результатах. Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заёмщиков – мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы «здесь и сейчас». Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше», – комментирует Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Оформляя кредит на небольшие суммы в банках, клиенты будут уверены, что условия для них будут прозрачными. «В случае сложных ситуаций ВТБ всегда поможет урегулировать финансовый вопрос. При этом экспертиза и взвешенная риск-политика банка помогут сохранить кредитное качество клиентского портфеля. По нашим прогнозам, до конца года ВТБ выдаст более 250 тысяч таких займов», – отметил Благинин.