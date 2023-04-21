Продавцу наркотиков из Усть-Лабинского района Кубани грозит пожизненное заключение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наркоторговцу из Усть-Лабинского района Кубани грозит пожизненное заключение. Полицейские завершили расследование уголовного дела.

- Мужчина купил в интернете для продажи 310 грамм N – метилэфедрона, 240 грамм мефедрона и около 40 граммов марихуаны. Он расфасовал дозы в замаскированные искусственные камни из гипса и разложил закладки в лесу поселка Двубратский, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что два пакета с наркотиками мужчина передал знакомому.

Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 600 граммов. Уголовное дело направлено в суд.