Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 10:48

Губернатор Кубани поздравил победительницу краевого конкурса «Директор школы Кубани»

Теперь руководитель представит край в Москве
Мария ЧАЛАЯ
Губернатор Кубани поздравил победителя конкурса «Директор школы Кубани». Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поздравил победителя конкурса «Директор школы Кубани». Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поздравил победительницу краевого конкурса «Директор школы Кубани». Руководитель уже три года управляет педагогическим коллективом школы №28 в поселке Мостовском.

- Поздравляю Рузану Осадчую с победой в краевом конкурсе «Директор школы Кубани», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что теперь руководитель представит Краснодарский край на федеральном конкурсе в Москве.