Губернатор Кубани поздравил победителя конкурса «Директор школы Кубани». Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поздравил победительницу краевого конкурса «Директор школы Кубани». Руководитель уже три года управляет педагогическим коллективом школы №28 в поселке Мостовском.

- Поздравляю Рузану Осадчую с победой в краевом конкурсе «Директор школы Кубани», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что теперь руководитель представит Краснодарский край на федеральном конкурсе в Москве.