В Сочи ожидаются ливни с грозами
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Сочи пройдут ливни с грозами 22 апреля. Дожди ожидаются ночью и в первой половине в Лазаревском районе и в предгорьях.
-Все службы переведены в усиленный режим работы по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Уточняется, что в горах на высоте более 1500 метров сохраняется слабая лавиноопасность.
Жителям гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды. Также предпринять необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звонить по номеру 112.