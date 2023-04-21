В Сочи ожидаются ливни с грозами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи пройдут ливни с грозами 22 апреля. Дожди ожидаются ночью и в первой половине в Лазаревском районе и в предгорьях.

-Все службы переведены в усиленный режим работы по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что в горах на высоте более 1500 метров сохраняется слабая лавиноопасность.

Жителям гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды. Также предпринять необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звонить по номеру 112.