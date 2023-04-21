В селе Гайдук открыли малобюджетный спортивный комплекс «Факел». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Под Новороссийском торжественно открыли малобюджетный спортивный комплекс «Факел». Он появился в селе Гайдук.

- Здесь будут проводить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, и другим видам спорта. Объект оборудован всеми необходимыми дополнительными помещениями для занятий спортом в комфортных условиях, - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что многофункциональный спортивный комплекс представляет собой хорошо оснащенные площадки для занятий игровыми видами спорта и единоборствами

Планируется, что в этом году будет построено 49 новых спортивных объектов. В том числе 12 подобных спортивных комплексов.