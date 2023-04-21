Лучшие врачи краевой больницы организуют прием в Успенском районе 22 апреля

В Успенском районе проведут День здоровья. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Успенском районе Кубани пройдет День здоровья 22 апреля. Акция состоится в поликлиническом отделении Успенской центральной районной больницы.

- Все желающие смогут измерить артериальное, внутриглазное давление, проверить зрение. Также провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. Сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что жителей района будут принимать терапевт, хирург, невролог, стоматолог, врач-эндоскопист и лор.

На Кубани с начала 2023 года уже состоялись 14 подобных профилактических акций. В них поучаствовали более 30 тысяч человек.