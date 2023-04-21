В школах Сочи провели «Урок цифры» Фото: Олег ЗОЛОТО

Сочинские школьники поучаствовали во всероссийском проекте «Урок цифры». Для ребят провели открытый урок «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь».

- Занятие прошло для учащихся 11-х классов. Оно состояло из нескольких блоков. Первый – это учебный фильм, который рассказывал о применении квантовых разработок в повседневной жизни, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что во втором блоке школьники познакомились с материалами, которые подготовили спикеры урока. Также ребята выполнили задания при помощи интерактивного тренажера.

Открытый урок прошел в поддержку национального проекта «Цифровая экономика».