В Сочи поднимется уровень воды в реках
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Сочи из-за ливней поднимется уровень воды в реках 22 апреля. Также возможен сход селевых потоков малого объема.
- Ночью и утром 22 апреля на территории Сочи будет действовать штормовое предупреждение. Вероятны подъемы уровня рек до неблагоприятных отметок. Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от пребывания в прибрежной зоне, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.
Уточняется, что по поручению главы курорта Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Кроме того, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.
В случае необходимости звонить по телефону 112.