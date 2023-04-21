В Сочи поднимется уровень воды в реках Фото: Николай ХИЖНЯК

В Сочи из-за ливней поднимется уровень воды в реках 22 апреля. Также возможен сход селевых потоков малого объема.

- Ночью и утром 22 апреля на территории Сочи будет действовать штормовое предупреждение. Вероятны подъемы уровня рек до неблагоприятных отметок. Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от пребывания в прибрежной зоне, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Уточняется, что по поручению главы курорта Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Кроме того, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В случае необходимости звонить по телефону 112.