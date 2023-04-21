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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:27

В Сочи из-за ливней поднимется уровень воды в реках 22 апреля

Возможен сход селевых потоков
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи поднимется уровень воды в реках

В Сочи поднимется уровень воды в реках

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Сочи из-за ливней поднимется уровень воды в реках 22 апреля. Также возможен сход селевых потоков малого объема.

- Ночью и утром 22 апреля на территории Сочи будет действовать штормовое предупреждение. Вероятны подъемы уровня рек до неблагоприятных отметок. Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от пребывания в прибрежной зоне, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Уточняется, что по поручению главы курорта Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Кроме того, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В случае необходимости звонить по телефону 112.