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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:38

Аэропорт Сочи на майские праздники обслужит около 500 тысяч человек

Самым загруженным днем станет 6 мая
Мария ЧАЛАЯ
Аэропорт Сочи обслужит около 500 тысяч человек на майские праздники

Аэропорт Сочи обслужит около 500 тысяч человек на майские праздники

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэропорт Сочи на майские праздники обслужит около 500 тысяч человек. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года.

- В период майских праздников и выходных аэропорт курорта обслужит около полумиллиона пассажиров на прилет и вылет. Всего за это время аэропорт обслужит более трех тысяч авиарейсов, - сообщил директор по авиационной коммерции управляющей компании «Аэродинамика» Александр Никонов.

Уточняется, что самым загруженным днем станет 6 мая. Суточный пассажиропоток в эти дни достигнет 40 тысяч пассажиров.