Аэропорт Сочи обслужит около 500 тысяч человек на майские праздники Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэропорт Сочи на майские праздники обслужит около 500 тысяч человек. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года.

- В период майских праздников и выходных аэропорт курорта обслужит около полумиллиона пассажиров на прилет и вылет. Всего за это время аэропорт обслужит более трех тысяч авиарейсов, - сообщил директор по авиационной коммерции управляющей компании «Аэродинамика» Александр Никонов.

Уточняется, что самым загруженным днем станет 6 мая. Суточный пассажиропоток в эти дни достигнет 40 тысяч пассажиров.