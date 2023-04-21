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Женщине, которая сбила 75-летнюю пенсионерку у мэрии Краснодара, грозит до 5 лет тюрьмы. 24-летняя девушка находилась за рулем синей «Мазды».

- Девушка пояснила, что хотела избежать столкновения с машиной, которая резко остановилась перед ней. Поэтому она заехала на встречную полосу, следом сменила направление и резко перестроилась обратно. Не справившись с управлением, сбила пешехода-женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что видео того, как женщина на иномарке в центре Краснодара раздавила пешехода, изучают полицейские.