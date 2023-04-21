Новую газозаправочную станцию открыли в кубанской станице Павловской

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочий день в кубанской станице Павловской.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочий день в кубанской станице Павловской. Здесь открыли новую газозаправочную станцию, которая стала частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Еще восемь таких станций открыто сегодня в других регионах страны.

- С увеличением газомоторных коридоров создаются условия для расширения экологичных перевозок как для грузовых, так и для туристических маршрутов. Это особенно актуально для нашего курортного города. Принял участие в совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

С вице-губернатором Кубани Андреем Георгиевичем Прошуниным мэр Сочи подписал план мероприятий по синхронизации реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству газомоторной инфраструктуры в Сочи на период 2023–2024 годов.