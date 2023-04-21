Четыре газонаполнительные станции строят в Центральном и Адлерском районах Сочи

Со временем планируется полностью перейти на общественный транспорт на природном газе.

В Сочи ведется строительство четырех газонаполнительных станций в Центральном и Адлерском районах. Сейчас на участках прорабатывается вопрос подключения коммуникаций.

- Создаем условия для роста числа личного транспорта на экологичном виде топлива, а также общественного. Сейчас восьмая часть нашего автопарка работает на метане. До конца 2024 года ожидаем поступление 51 автобуса на экотопливе по нацпроекту БКД. Первые 26 единиц – уже на дорогах Сочи и получают самые лучшие отзывы наших жителей и гостей, - сообщил в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Копайгородский.

Со временем планируется полностью перейти на общественный транспорт на природном газе. Системную работу ведут по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

- Это существенная экономия, повышение экологичности и важная инвестиция в будущее курорта, - отметил Алексей Копайгородский.