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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:28

Четыре газонаполнительные станции строят в Центральном и Адлерском районах Сочи

Сейчас на участках прорабатывается вопрос подключения коммуникаций
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Со временем планируется полностью перейти на общественный транспорт на природном газе.

Со временем планируется полностью перейти на общественный транспорт на природном газе.

В Сочи ведется строительство четырех газонаполнительных станций в Центральном и Адлерском районах. Сейчас на участках прорабатывается вопрос подключения коммуникаций.

- Создаем условия для роста числа личного транспорта на экологичном виде топлива, а также общественного. Сейчас восьмая часть нашего автопарка работает на метане. До конца 2024 года ожидаем поступление 51 автобуса на экотопливе по нацпроекту БКД. Первые 26 единиц – уже на дорогах Сочи и получают самые лучшие отзывы наших жителей и гостей, - сообщил в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Копайгородский.

Со временем планируется полностью перейти на общественный транспорт на природном газе. Системную работу ведут по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

- Это существенная экономия, повышение экологичности и важная инвестиция в будущее курорта, - отметил Алексей Копайгородский.