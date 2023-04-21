Краснодарский край увеличил поддержку кинопроизводства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани увеличили поддержку кинопроизводства по рибейтам до 30%. Раньше процентная ставка составляла 20%. Соответствующие поправки в закон «О кинематографии в Краснодарском крае» приняли на 15-й сессии Законодательного собрания.

- Эта мера поддержки отражается не только на популяризации Краснодарского края среди кинопроизводителей. Она ведет к бурному развитию кинопроизводства во всем регионе. Так, в 2020 году в крае отсняли более 20 кинопроектов. В 2021 году – 30, а в 2022 году сняли более 40 фильмов. Также растут и суммы понесенных затрат. В прошлом году они составили около 285 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что, кроме финансовой поддержки, кинопроизводители получают сопровождение кинокомиссии Краснодарского края. Это помощь в подборе локаций и получении разрешений на съемки. Кроме того, обеспечение безопасности их проведения и привлечение местных кадров.

За 2022 год было проведено более 170 консультаций.