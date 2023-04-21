В Краснодарском крае и Адыгее за 3 месяца оформили ипотеки на 47 млрд рублей

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По итогам первых трех месяцев 2023 года клиенты СберБанка в Краснодарском крае и Адыгее оформили ипотечных займов на 47 млрд рублей. Средний размер полученного в Краснодарском крае кредита составил 4,1 млн рублей и 3,1 млн рублей в Адыгее. Объём ипотечного портфеля банка в этих двух регионах на 1 апреля 2023 года превысил 369 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Краснодарский край и Адыгея традиционно входят во все федеральные рейтинги по востребованности ипотеки и динамике роста спроса на недвижимость. В первую очередь, это связано с благоприятными климатическими условиями, большим числом новостроек и общим быстрым ростом южной экономики. Среди трендов последних месяцев на рынке ипотеки отмечу динамично растущий спрос на все льготные программы, смещение спроса в ИЖС и апартаменты в курортных зонах, а также рост числа онлайн-сделок с клиентами из других регионов России как на первичном, так и на вторичном рынке».

Кроме того, еще одним важным трендом для рынка южной недвижимости стал запуск регистрации первичного права собственности от застройщика, не посещая Росреестр или МФЦ. Покупателю достаточно один раз прийти в офис застройщика и подписать акт приёма-передачи. Далее вся документация безопасно и онлайн направляется в Росреестр представителем девелопера без участия нового собственника. К сервису уже подключились 5 крупнейших застройщиков Краснодарского края и Адыгеи. Он уже активно работает как при ипотечных сделках, так и при покупке за собственные средства.