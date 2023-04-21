Фестиваль «Готов к труду и обороне» стартовал в Новороссийске

Кубань - один из лидеров в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В Новороссийске стартовал фестиваль «Готов к труду и обороне». В нем участвуют воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

- Кубань - один из лидеров в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Край занимает первое место по числу зарегистрированных на сайте проекта, - заявил на церемонии открытия вице-губернатор Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего участвуют в ГТО 3,2 тысячи юнармейцев. Мероприятие проходит в каждом сельском округе. Спортсменам также вручили золотые знаки отличия ГТО.