Через реку Сочи построят мост. Фото: пресс-служба мэрии курорта.

Через реку Сочи построят мост к августу 2023 года. Планируется, что он будет находиться между улицами Джапаридзе и Леселидзе. Уже заключен контракт на предпроектные работы.

- До 2030 года предусмотрено строительство четырех водонапорных станций. Также будут возведены разводящие сети по улицам Джапаридзе и Леселидзе. В планах на 2023 год – реконструкция линий наружного освещения по улице Джапаридзе, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что по проекту Генплана рядом должны построить детские сады, школы, организации допобразования, спорткомплексы и поликлиники.