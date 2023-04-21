В Краснодаре на четырех улицах начался ремонт дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На четырех улицах Краснодара начался ремонт дороги в рамках нацпроекта. На участках меняют асфальт, устанавливают знаки и бордюры. Также по необходимости ремонтируют тротуары.

- На участке улицы имени Шевченко в станице Старокорсунской заменят дорожное полотно от Северной до Садовой. Протяженность работ составит более 3 километров. Также уже приступили к работам на участке протяженностью 1 километр по улице Платановый бульвар от Рождественской набережной до Бульварного кольца, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что в станице Елизаветинской на улице Кубанской заменят асфальт. Работы пройдут на участке от Южной до Степной протяженностью 1,2 километра. Кроме того, на улице Колхозной от Клинической до МОПР ремонтируют дорогу протяженностью более 1 километра.

Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в Краснодаре отремонтируют 40 улиц.