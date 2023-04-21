Предприятиям мебельной промышленности Кубани выделили 44 млн рублей

Фабрикам Отрадненского района выделили 44 миллиона рублей.

На Кубани модернизировали два предприятия мебельной промышленности с привлечением льготного финансирования. Фабрикам Отрадненского района выделили 44 миллиона рублей.

– В отрасли мебельной промышленности края работает более 300 предприятий, на которых занято свыше пяти тысяч жителей региона. Благодаря господдержке объем отгрузки мебели за прошлый год вырос на 16,8% в сравнении с 2021 годом, – заявил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в прошлом году край выделил предприятиям более 153 миллионов рублей. Для фабрик предусмотрены льготные займы под 1%. Благодаря этому были модернизированы предприятия, которые выпускают матрасы.