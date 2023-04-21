На Кубани с начала акции «Сад Памяти» высадили 5 тысяч растений

С начала 2023 года около 200 населенных пунктов в крае присоединились к международной акции «Сад памяти». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2023 года около 200 населенных пунктов в Краснодарском крае присоединились к международной акции «Сад памяти». Очередные несколько десятков саженцев были высажены 21 апреля в станице Елизаветинской на территории школы №76.

– Это уже четвертый сезон реализации акции. Жители края объединяются и вместе вносят вклад в озеленение городов и станиц, восстанавливают лесные насаждения, чтят память о тех, кто погиб в Великой Отечественной Войне, – рассказал вице-губернатор региона Роман Лузинов.

на школьной аллее Памяти появились около 70 растений – среди них ива, пихта Кавказская, туя, самшит, спирея и катальпа. Следующая такая запланирована на 26 апреля на территории детского центра «Орленок», а 27 апреля деревья будут высаживать в Сочи.

Международная акция «Сад памяти» началась 18 марта и продлится по 22 июня 2023 года. За это время на Кубани было высажено около 5 тысяч кустарников на площади 47 га.