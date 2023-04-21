Кубань и Киргизия будут расширять партнерство в области поставок продуктов питания

На Кубань прибыла делегация предпринимателей из Киргизии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубань прибыла делегация предпринимателей из Киргизии. Прием организовал Центр поддержки экспорта Краснодарского края при содействии Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Главная цель визита киргизских представителей – поиск новых партнеров в области поставок сельхозкультур, продуктов питания и промышленной химии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Киргизия является одним из наших ключевых экономических партнеров в Центральной Азии. Такие международные встречи придают мощный импульс для наращивания взаимной торговли, – рассказал глава краевого Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Основные экспортируемые из Кубани в Киргизию товары – фрукты и орехи, масложировая продукция, пластмассовые изделия, а также промышленное оборудование. Взаимный товарооборот края с Киргизией растет и сейчас составляет более 50% от общей доли в структуре товарооборота.