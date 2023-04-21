В центре Краснодара 24 и 25 апреля будет ограничено движение автотранспорта

Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Водителей и гостей Краснодара предупредили об ограничениях, которые введут в центре города 24 и 25 апреля. В районе театра драмы им. М.Горького будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения затронут улицу Буденного от Красной до Седина, а также Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.

- Движение транспорта будет ограничено 24 и 25 апреля с 6 утра и до окончания Всероссийского конкурса детской казачьей песни и гала-концерта. Мероприятия посвящены 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в пресс-службе мэрии.

С 22:00 23 апреля и 24 апреля улицы начнут освобождать от припаркованного транспорта. Планируется, что на местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС.