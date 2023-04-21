В Краснодаре прошла акция «Волонтеры СВО. Кубань»

В Доме журналистики прошла акция «Волонтеры СВО. Кубань». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В краснодарском Доме журналистики прошла акция «Волонтеры СВО. Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Мероприятие объединило всех, кто занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону спецоперации. В акции приняли участие члены более пятнадцати волонтерских групп. Активисты обменялись успешными практиками и обсудить актуальные текущие вопросы, - уточнили организаторы встречи.

- За последний год мы, волонтеры фонда «Добро и дело», были в новых регионах России десятки раз. Собрали и отвезли около 700 тонн гуманитарной помощи. Искренне считаем, что сейчас особенно важно объединить усилия и объединиться всем волонтерским группам. Так мы сможем сделать больше, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева.

Самых активных и инициативных волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами.