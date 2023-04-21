Расширенное заседание коллегии минспорта Кубани прошло в Новороссийске

В Новороссийске прошло расширенное заседание коллегии минспорта Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске прошло расширенное заседание коллегии минспорта Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, члены коллегии обсудили итоги развития отрасли в 2022 году и обозначили планы на перспективу.

- Кубань в лидерах страны по развитию спортивной отрасли. И мы понимаем, что это - результат командной работы. Мы продолжим комплексное развитие в регионе физической культуры и массового спорта. И, конечно, развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Еще одной темой обсуждения стала работа автоматизированной системы «Мой спорт». После коллегии были награждены 54 спортсмена, тренеры и руководители органов управления спортом из разных городов и районов края.