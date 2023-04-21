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НовостиСпорт21 апреля 2023 20:00

Центр единоборств в Новороссийске готов на 46%

Александр Власов осмотрел спортивные объекты Новороссийска
Евгения ХАЛИКОВА
Александр Власов осмотрел спортивные объекты Новороссийска. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Александр Власов осмотрел спортивные объекты Новороссийска. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов посетил Новороссийск с рабочей поездкой. Вместе с министром физической культуры и спорта Серафимом Тимченко и главой муниципалитета Андреем Кравченко огни осмотрели стройплощадки спортивных объектов.

- До конца 2023 года в Новороссийске будет введен в эксплуатацию Центр единоборств. Готовность объекта составляет уже 46%. Также строим дворец олимпийских видов спорта «Черноморский», - сообщил Александр Власов.

Еще два спортивных объекта сейчас находятся на стадии проектирования, по одному из них уже выдано положительное заключение госэкспертизы.