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НовостиЭкономика21 апреля 2023 20:10

С начала года количество долгостроев в Краснодаре сократилось на 11 объектов

Мэр Евгений Наумов пообещал не останавливаться в борьбе с недобросовестными застройщиками
Евгения ХАЛИКОВА
Количество проблемных жилых комплексов в Краснодаре сокращается. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Количество проблемных жилых комплексов в Краснодаре сокращается. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии прошло заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия в защите прав и законов дольщиков. Компании, взявшие на себя обязательство по достройке проблемных домов, отчитались о ходе работ.

- Это вопрос не уходит из нашей повестки. Напомню, что церемониться и упрашивать никто и никого не будет. Мы должны решить проблему полностью — в пользу жителей, - уточнил глава города Евгений Наумов.

Количество долгостроев в краевом центре уменьшилось на 11 объектов. Еще в начале 2023 года проблемных жилых комплексов в Краснодаре было 55, сейчас их осталось 44.