Краснодар возглавил антирейтинг городов с наибольшей долей нераспроданного нового жилья

В Краснодаре перестали покупать квартиры в новостройках. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Аналитики платформы bnMAP.pro подсчитали, в каких городах-миллионниках «зависли» квадратные метры в новостройках. Возглавил этот антирейтинг Краснодар. Более 80% новых апартаментов и квартир не нашли хозяев с момента сдачи в эксплуатацию.

- Наибольшая доля нераспроданных остатков на апрель в Краснодаре - 83%. Чуть менее - 80% нераспроданных остатков в новостройках Омска. Челябинское новое жилье на апрель распродано только на 26%, - сообщает РИА «Новости».

Доля нераспроданных остатков в новостройках во всех 16 мегаполисах страны превышает 50%, в шести российских городах она больше 70%, указывается в сообщении.