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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 20:42

В Адыгее у рецидивиста при задержании нашли наркотики

Житель Краснодарского края попался республиканским полицейским с «солью» в кармане
Евгения ХАЛИКОВА
Вещество, найденное при мужчине, изучили криминалисты. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Вещество, найденное при мужчине, изучили криминалисты. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Адыгее при задержании 42-летнего мужчины полицейские нашли в его карманах сверток с неизвестным веществом. Эксперты-криминалисты установили, что это запрещенный синтетический наркотик.

- Ранее судимый за грабеж 42-летний житель Краснодарского края был задержан оперативниками на территории Теучежского района. При себе мужчина хранил наркотическую запрещенную соль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств». Мужчина может провести за решеткой до трех лет.