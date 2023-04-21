В Адыгее задержали женщину с поддельными правами за рулем автомобиля

В Адыгее задержали женщину с фальшивыми правами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Гиагинском районе полиция задержала женщину, которая предъявила для проверки документы, оказавшиеся фальшивыми. Выяснилось, что 36-летняя владелица иномарки никогда не заканчивала автошколу и не посещала ГИБДД для получения водительских прав в установленном законом порядке.

- Во время проверки документов сотрудники полиции установили, что водительское удостоверение является поддельным. Подозреваемая призналась, что никогда не получала права на управление транспортным средством в подразделениях в установленном порядке, - подтвердили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Дознанием полиции Гиагинского района было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.