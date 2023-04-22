Погода в Краснодаре 22 апреля 2023 года: тучи накроют город

В Краснодаре воздух прогреется до +15 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 22 апреля воздух прогреется до +15 градусов. Но субботний день не будет комфортен для прогулок. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, поэтому зонт при выходе из дома лучше захватить с собой.

- Ветер будет западный 6-11 м/с, во второй половине дня порывы могут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Такая же картина ожидается на территории всего Краснодарского края. Местами будет греметь гроза, пройдут ливни, град, усилится шквалистый ветер.