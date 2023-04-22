Фото: МСЧ по Краснодарскому краю

В Краснодаре крупный пожар на Постовой уничтожил склад вторсырья. Огонь обнаружили около 3 часов ночи. На место выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

- Установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 450 кв. м. Было подано пять стволов дельта, проводилась разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели боролись с огнем всю ночь. Только к 6 утра удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас проводится проливка места возгорания.

- К тушению пожара привлечено от МЧС России 58 человек личного состава, 19 единиц техники, - отметили в ведомстве.

О полной ликвидации огня пока не сообщается.