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В Геленджике ищут бесследно пропавшую 9-летнюю девочку. Она ушла из дома по улице Орджоникидзе в 15.30 21 апреля. После этого родные не видели школьницу. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам.

- На вид Софии 10 лет, ее рост 160 см, у нее светлые волосы и голубые глаза. Была одета в черную куртку с фиолетовыми вставками, черную кофту и такого же цвета трико и кроссовки, - сообщили в организации «Поиск пропавших детей» в Краснодарском крае.

О том, где может находится ребенок, просьба сообщать по телефонам: 8(915)857-85-44 (круглосуточно), 8(903)643-88-77 (волонтеры).