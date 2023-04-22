Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани22 апреля 2023 5:54

В Геленджике ищут бесследно пропавшую 9-летнюю девочку

София Васягина ушла из дома днем 21 апреля
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: t.me/ppdkrd

Фото: t.me/ppdkrd

В Геленджике ищут бесследно пропавшую 9-летнюю девочку. Она ушла из дома по улице Орджоникидзе в 15.30 21 апреля. После этого родные не видели школьницу. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам.

- На вид Софии 10 лет, ее рост 160 см, у нее светлые волосы и голубые глаза. Была одета в черную куртку с фиолетовыми вставками, черную кофту и такого же цвета трико и кроссовки, - сообщили в организации «Поиск пропавших детей» в Краснодарском крае.

О том, где может находится ребенок, просьба сообщать по телефонам: 8(915)857-85-44 (круглосуточно), 8(903)643-88-77 (волонтеры).