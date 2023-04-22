На Кубани трое мужчин устроили драку в сауне и отказались платить за разрушенные вещи

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В Белореченске трое мужчин устроили драку в сауне и отказались платить за разрушенные вещи. Дебоширы оказались жителями Краснодара.

- Сигнал «Тревога» поступил из охраняемого объекта, который находится по улице Аэродромной. Для разбирательства на место прибыл наряд вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Уточняется, что прекратить противоправные действия и возместить ущерб за поврежденное имущество мужчины отказались.

Нарушителей передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.