В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня. Сельхозпредприятия со всего края привезли новый урожай овощей и фруктов.

- Ярмарки выходного дня будут работать до 15:00 на улицах имели Архитектора Ишунина, Буденного, Уральская, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского Каляева. Также на улицах Бургасская, Одесская, Восточно-Кругликовская, Западный Обход, Проспект Чекистов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточнятся, что на всех ярмарках обязательно соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Кроме того, проводится контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли.