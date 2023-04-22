Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 апреля 2023 8:07

В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня

Покупатели могут приобрести клубнику из теплиц Кубани
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыли 12 ярмарок выходного дня. Сельхозпредприятия со всего края привезли новый урожай овощей и фруктов.

- Ярмарки выходного дня будут работать до 15:00 на улицах имели Архитектора Ишунина, Буденного, Уральская, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского Каляева. Также на улицах Бургасская, Одесская, Восточно-Кругликовская, Западный Обход, Проспект Чекистов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточнятся, что на всех ярмарках обязательно соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Кроме того, проводится контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли.