Дети и молодежь Кубани могут принять участие в конкурсе по финансовой грамотности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани проведут конкурс по финансовой грамотности для детей и молодежи. Подать заявки на участие в проекте можно до 16 мая. Его проводит министерство экономики Краснодарского края.

- Важно с детства объяснять ребятам, какими методами могут пользоваться мошенники. Также как не попасть на их уловки и обезопасить себя и своих близких. Кроме того, нужно рассказывать детям о правилах накопления средств и их расходования. Для этого и создан конкурс, - сообщил первый заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Уточняется, что в конкурсе могут пойчаствовать дети и молодежь в возрасте от 10 до 20 лет. Творческие работы будут оцениваться в пяти номинациях. Это «Использование банковских карт», «Осторожно! Мошенники на финансовом рынке», «Личное финансовое планирование», «Страхование», «Кибербезопасность».