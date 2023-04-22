На Кубани выявили 123 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 123 случая COVID-19. Среди заболевших 74 женщины и 49 мужчин. Из них 11 детей.

- В Краснодаре выявили 51 случай. В Сочи – 13. В Новороссийске заболело 9 человек. В Северском и Тимашевском районах – по 5. В Геленджике – 4. В Ейском и Павловском районах – по 3 новых случая, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Армавире, Тбилисском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Кавказском, Туапсинском, Успенском районах – по 2 заболевших. В Горячем Ключе, Белореченском, Крымском, Брюховецком, Темрюкском, Динском, Мостовском, Калининском, Лабинском, Славянском, Кореновском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах – по 1.