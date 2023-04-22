В Краснодарском крае более 70% средств направляют на соцсферу

На Кубани более 70% средств нацпроектов идут на развитие социальной сферы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае более 70% средств нацпроектов направляют на соцсферу. На эти цели предусмотрено более 42 млрд рублей.

Больше всего денег будет выделено на реализацию нацпроекта «Образование» - 17,8 млрд рублей.

- Средства пойдут в том числе на гранты некоммерческим организациям, которые оказывают психолого-педагогическую помощь родителям особенных детей, обновление материально-технической базы для учебно-исследовательской, научной, творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще 10 млрд рублей предназначено на нацпроект «Здравоохранение». Они помогут приобрети оборудование для региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений и онкоцентров, а также продолжить модернизацию первичного звена медучреждений.

Почти 10 млрд рублей пойдут для нацпроекта «Жилье и городская среда». Граждан будут переселять из ветхого и аварийного жилья, благоустроят парки и скверы в городах и исторических поселениях.

Всего на Кубани реализуется 11 нацпроектов. Они предназначены для улучшения качества жизни людей к 2024 году.