В Сочи провели открытый «Урок цифры» на тему квантовых технологий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи провели открытый «Урок цифры» на тему квантовых технологий. Он прошел в 7-й общеобразовательной школе города. Занятия проводят в рамках Всероссийского образовательного проекта, который реализуется по национальной программе «Цифровая экономика».

- Квантовые технологии – это направление, которое способно дать современному обществу прорывные открытия. Сейчас наша страна имеет все для того, чтобы оказаться в числе технологических лидеров. Сегодня каждый ученик может прикоснуться к миру квантовых технологий, - сообщила начальник управления информатизации и связи администрации города-курорта Сочи Нонна Лавриенко.

Уточняется, что школьники узнали о технологиях во время просмотра учебного фильма. Также ребята с помощью интерактивного тренажера смогли попробовать себя в роли квантовых физиков и выполнить серию заданий по работе с квантовыми симуляторами.

Кроме того, во время «Урока цифры» школьники узнали о строительстве квантовых компьютеров, деятельности Госкорпорации «Росатом», потенциале технологий данной сферы и о профессиях будущего.