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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:01

В Сочи построят спортивный комплекс площадью 1,5 тысяч квадратных метров

Ежедневно в нем смогут заниматься около 400 ребят
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи построят новый спортивный комплекс. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи построят новый спортивный комплекс. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи построят спортивный комплекс площадью 1,5 тысяч квадратных метров. Он будет находиться в переулке Строительном.

- Модульное сооружение будет включать универсальный спортивный зал с игровой зоной. Также административно-бытовой комплекс и медицинский кабинет. В спорткомплексе каждый день смогут заниматься около 400 юных спортсменов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется, что монтаж объекта произведут до конца года.

Кроме того, рядом со спорткомплексом будут проведены работы по благоустройство прилегающей территории и проработают вопросы логистики.