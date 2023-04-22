Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае прошел Всероссийский семинар по работе казачьих кадетских корпусов. В нем приняли участие более 100 человек из 30 регионов страны. Встреча прошла в школе № 43 им. Гречишкина в станице Казанской, а также в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени Г.Н. Трошева. В учебных учреждениях провели мастер-классы по культуре кубанского казачества, казачьему рукопашному бою, военно-патриотическому направлению и истории казачества.

- Система непрерывного казачьего образования на Кубани по праву является образцовой и лучшей в стране. Сегодня одна из важнейших задач Стратегии развития российского казачества – воспитание детей с опорой на культурные основы и ценности. Нам важно воспитать поколение, которому не чужды любовь и верность Родине, уважение к старшим, крепкая семья, традиции православия, - сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На Всероссийском семинаре рассмотрели вопросы взаимодействия войсковых казачьих обществ и образовательных организаций с казачьим компонентом, а также духовно-нравственные основы казачьего образования и систему работы подобных школ и детских садов на Кубани.