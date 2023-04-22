В Краснодаре прошел общегородской субботник. Фото: Станислав Телеховец/krd.ru

В Краснодаре на общегородской субботник вышло более 1 тысячи человек. В уборке приняли участие общественность, трудовые коллективы, молодежь и жители города. Они навели чистоту в скверах, парках, общественных местах и во дворах.

- Навели порядок на территориях, которые участвуют в рейтинговом голосовании по формированию комфортной городской среды. На зеленых зонах убрали мусор. Также покрасили малые архитектурные формы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в сквере имени Чепеги покрасили 19 лавочек и 4 урны. Также порядки навели в Карасунском, Прикубанском, Западном и Центральном округе.

Кроме того, к субботнику в Городском саду присоединился глава города Евгений Наумов. Он отметил, что уборка продолжатся до 1 мая.