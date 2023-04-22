Фото: Олег Ковтун

В Краснодаре прошла Божественная литургия в память о краснодарцах-жертвах фашизма. На торжественную службу собрались сотни горожан. Они почтили память тех жителей города, кто погиб во время Великой Отечественной войны, а также совершили молитву о бойцах СВО. Богослужение впервые прошло у памятника 13-ти тысячам краснодарцев-жертвам фашистского террора в Чистяковской роще.

- Всем им Победитель смерти Воскресший Христос подарил жизнь. Здесь нужно молиться о тех, кто погребен, и о тех, кто сегодня защищает нашу веру и нашу Родину, как и много лет назад наши деды и отцы защищали нашу Россию, - рассказал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов.

После окончания христианского богослужения все участники взяли частичку Благодатного огня, который доставили из Иерусалима в храмы Краснодара в Пасхальную ночь. Также присутствующие возложили цветы к памятнику и поучаствовали в чаепитии.

- Мы всех помним и верим, что светлое будущее скоро настанет, - сообщила первый заместитель председателя городской Думы Галина Ермакова.