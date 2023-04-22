Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани открыли казачий центр психологической помощи и реабилитации для участников СВО. Он стал первым на территории Краснодарского края. Планируется, что здесь будут находится бойцы, которые вернулись из зоны спецоперации.

- Сегодня открываем первый казачий центр психологической помощи. В нем будем проводить социальную работу, реабилитацию и сопровождение участников СВО. Уверен, что опыт Новокубанского района будет востребован в других наших муниципалитетах и районных казачьих обществах, - отметил вице губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

Центр «МАЯК» уже принял первых участников спецоперации. Здесь они будут получать поддержку от психологов, социальных и медицинских работников, представителей духовенства. Также специалисты будут проводить работу с детьми бойцов.

Кабинеты психологического центра расположены на территории штаба Новокубанского районного казачьего общества. За счет средств казаков был проведен ремонт, приобретена техника.