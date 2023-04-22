Чемпионат «Профессионалы» пройдет на Кубани с 24 до 30 апреля. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет чемпионат «Профессионалы» с 24 до 30 апреля. Он состоится на площадках 38 образовательных организаций. Соревнования проведут по 83 компетенциям.

- Это крупнейшие в регионе соревнования по профессиональному мастерству. Свои навыки смогут показать школьники и студенты учреждений средне-профессионального образования. Из 565 участников 47 являются юниорами. Это те ребята, которые еще в школе смогли определились с будущей профессией и уже развиваются в этом направлении, - сообщил первый заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Уточняется, что во время чемпионата можно показать свое умение в таких компетенциях, как: поварское и парикмахерское дело, туризм, преподавание в младших классах. Также ремонт и обслуживание легковых автомобилей, технология моды.

Кроме того, впервые соревнования пройдут по «Слесарной деятельности по ремонту и обслуживанию дорожно-строительных машин и механизмов».

Летом победители регионального этапа поучаствуют в отборочных соревнованиях, где определят финалистов. Они представят Кубань на Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.