В Сочи проведут сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль - 2023» 27 и 28 апреля

В Сочи проведут четвертый сельскохозяйственный форум. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи проведут сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль - 2023». Он состоится 27 и 28 апреля на отраслевой деловой площадке. В мероприятии поучаствуют более 20 спикеров и 200 участников из 68 регионов России.

- В экономике нашего региона ключевую роль играет сельское хозяйство. Оно обеспечивает продовольственную безопасность. Также выполняет важную социальную функцию по трудоустройству населения. Тепличная отрасль, занимает особое место в системе АПК края, - сообщила директор агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Юлия Приходько.

Уточняется, что успешное развитие отрасли во многом зависит от инвестиций в модернизацию тепличных комплексов. В данном направлении государственная поддержка помогает аграриям сохранить необходимый уровень доходности и увеличить производство продукции.

Во время форума участники смогут обсудить перспективы тепличной сферы, тенденции и технологии, возможности господдержки, вопросы сбыта и транспортировки продукции.