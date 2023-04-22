Фото: Олег Ковтун

В Краснодаре 22 апреля прошли Корниловские поминовения. Их традиционно проводят в память генерала Лавра Корнилова и казаков, которые погибли в годы Гражданской войны. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса на берегу реки Кубань, установленного в 2011 году.

- Трудно представить, что над этой землей 105 лет назад были черные тучи злобы и жестокости. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память человека, сделавшего немало для этого перелома. Лавр Корнилов - патриот своей страны. Как его характеризовали - человек-стихия. Он был настоящим истинным русским офицером, - рассказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Виталий Мясников.

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы. Также протоиерей Иоанн Гармаш совершил молебен о здравии воинов, выполняющих задачи в зоне СВО.

Отметим, что в 2023 году исполняется 105 лет со дня гибели генерала Лавра Корнилова. Мемориал возвели рядом с местом, где был смертельно ранен российский военный деятель в 1918 году.