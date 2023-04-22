Фото: пресс-служба ОВД Анапы

В полиции Анапы опровергли информацию об издевательствах над 10-летней девочкой. В соцсетях появилась информация, что школьницу бьет одноклассник. Об этом она рассказала сама случайным прохожим. Девочка попросила на улице у незнакомого мужчины 50 рублей. Он спросил, что случилось. Ребенок ответил, что мама умерла, папа работает на заводе, а одноклассник постоянно вымогает деньги и бьет ее.

Позже выяснилось, что это всего лишь фантазии девочки. Полицейские нашли ее семью, тогда ей пришлось выдать все начистоту. Школьница просто хотела купить чипсы, но карманные деньги потратила. Тогда она решила попросить нужную сумму у прохожих. Историю про одноклассника она придумала на ходу.

- Факты, изложенные в публикации в соцсетях о вымогательстве денежных средств у несовершеннолетней и нанесении ей телесных повреждений, не подтвердились, - рассказали в пресс-службе ОВД Анапы.

Семья девочки на профилактических учетах не состоит, характеризуется положительно.